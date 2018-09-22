95047

RADDUSA: OSPITE DELLO “SPRAR” TROVATO IN POSSESSO DI DROGA E UN COLTELLO

22 settembre 2018 15:14
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un etiope di 19 anni, al momento ospite dello SPRAR attivo sul posto, poiché ritenuto responsabile di porto illegale di arma bianca e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Già noto ai militari, che alcuni giorni fa lo avevano denunciato per ricettazione (andava in giro su di una bicicletta rubata a Raddusa), appena sceso dal pullman proveniente da Catania è stato sottoposto a perquisizione personale terminata con il rinvenimento di 15 grammi di marijuana e un coltello a scatto, del genere proibito dalla legge.
La droga e l’arma sono state opportunamente sottoposti a sequestro.

