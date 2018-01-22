RADDUSA: Picchia e minaccia la convivente davanti ai figli, arrestato

I Carabinieri di Raddusa hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di maltrattamenti in famiglia.

Notte da incubo per la convivente, una donna di 41 anni e per i suoi due figli minorenni, nati da una precedente relazione. Il compagno, infatti, in stato di ubriachezza l’avrebbe prima picchiata per poi minacciarla dinanzi ai figli.

Invitato dalla vittima e dai ragazzi a lasciare la casa è tornato alla carica dopo circa un’ora. Per riuscire ad entrare nell’abitazione ha iniziato a prendere a calci la porta d’ingresso non riuscendo però a sfondarla. A quel punto la donna, barricandosi in casa, ha chiesto aiuto ai carabinieri che giunti sul posto hanno scovato l’uomo che, per paura di essere arrestato, approfittando del buio si era nascosto dietro uno stendibiancheria pieno di indumenti posto sul balcone dell’immobile.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.