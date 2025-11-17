“Radici per il Futuro”: torna il concorso poetico di ENOSIS per la Giornata Nazionale dell’Albero

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, l’associazione ENOSIS lancia la terza edizione del concorso poetico “Radici per il Futuro”, una iniziativa pensata per coinvolgere i bambini delle cl...

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, l’associazione ENOSIS lancia la terza edizione del concorso poetico “Radici per il Futuro”, una iniziativa pensata per coinvolgere i bambini delle classi quinte delle scuole primarie del territorio.

Attraverso la poesia, i giovani alunni saranno invitati a raccontare il valore degli alberi, delle radici e della cura dell’ambiente, sviluppando sensibilità, creatività e consapevolezza ecologica. Un progetto che punta a educare le nuove generazioni al rispetto del verde e alla tutela del patrimonio naturale.

Il 23 novembre, l’associazione incontrerà la cittadinanza presso il Santuario Maria Santissima della Consolazione, dove si terrà un momento di condivisione e sensibilizzazione dedicato al tema della protezione dell’ambiente e del verde cittadino.

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile acquistare una piantina simbolica: un piccolo gesto dal grande significato, che rappresenta la scelta di prendersi cura di una nuova vita, coltivando rispetto per la natura e responsabilità ambientale, sia negli adulti che nei più piccoli.

Un appuntamento che unisce cultura, educazione e impegno civico, ribadendo l’importanza degli alberi come radici del nostro futuro.