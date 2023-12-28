RAGALNA. 3ª EDIZIONE DEL NATALE DI SOLIDARIETÀ SOTTO LE STELLE

Dopo il grande successo degli scorsi due anni, Ragalna si prepara, ancora una volta, ad accogliere la rappresentazione della natività in Piazza Cisterna, tramite un presepe vivente organizzato dai bam...

Dopo il grande successo degli scorsi due anni, Ragalna si prepara, ancora una volta, ad accogliere la rappresentazione della natività in Piazza Cisterna, tramite un presepe vivente organizzato dai bambini del catechismo delle due parrocchie: Maria Ss. Del Carmelo, Santa Barbara.

A seguire, dopo il momento sopracitato, seguirà una degustazione di prodotti tipici del tempo, quale: pasta con la ricotta, pasta con i ceci e pasta con le patate accompagnata da dolci e Vin brûlé.

Il tutto verrà allietato da canti natalizi e dal suono della cornamusa che renderà l’atmosfera intima e dolce.

Queste sono le tradizioni che Ragalna continua a portare nel cuore, tradizioni che legano il paese e che fanno gioire grandi e piccoli.

Senza dimenticare l’aiuto che nel frattempo si da a chi ha avuto meno fortuna: infatti la metà di ogni ticket (1,50€) che si pagherà per la degustazione (3€) andrà devoluto per la carità.

Ai nostri lettori, il nostro invito più grande alla partecipazione!

(Programma con orari in foto)

Longo Elisa