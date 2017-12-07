RAGALNA: ASSALTO AL BANCOMAT CON L'ESCAVATORE - FOTO
A cura di Redazione
07 dicembre 2017 09:52
Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.
E’ successo stanotte.
Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.
I banditi hanno usato un escavatore rubato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati dai forti rumori.
Non si conosce l’entità del bottino.
Sul caso indagano i carabinieri.
