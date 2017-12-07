RAGALNA: ASSALTO AL BANCOMAT CON L'ESCAVATORE - FOTO

95047

RAGALNA: ASSALTO AL BANCOMAT CON L'ESCAVATORE

Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.E’ successo stanotte.Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.I banditi han...

07 dicembre 2017 09:52
Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.
E’ successo stanotte.

Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.

I banditi hanno usato un escavatore rubato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati dai forti rumori.
Non si conosce l’entità del bottino.

Sul caso indagano i carabinieri.

