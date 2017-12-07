95047

RAGALNA: ASSALTO QUESTA NOTTE AL BANCOMAT CON L'ESCAVATORE - FOTO

A cura di Redazione Redazione
07 dicembre 2017 13:29
Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.
E’ successo stanotte.

Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.

I banditi hanno usato un escavatore rubato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati dai forti rumori.

Questa volta, però, al commando non è andato tutto per il meglio. Una volta riusciti a sventrare il bancomat è partita,  la telefonata d’allarme indirizzata ai carabinieri della Compagnia di Paternò.

All'arrivo  dei militari, la banda di criminali si è data alla fuga abbandonando la refurtiva  facendo perdere le loro tracce. La somma contante recuperata dai carabinieri è stata restituita alla banca.

Sul caso indagano i carabinieri.

