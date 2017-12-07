RAGALNA: ASSALTO QUESTA NOTTE AL BANCOMAT CON L'ESCAVATORE - FOTO

Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.E’ successo stanotte.Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.I banditi han...

Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.

E’ successo stanotte.

Ad essere scardinato il bancomat del Credito Etneo di piazza Santa Barbara in pieno centro di Ragalna.

I banditi hanno usato un escavatore rubato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati dai forti rumori.

Questa volta, però, al commando non è andato tutto per il meglio. Una volta riusciti a sventrare il bancomat è partita, la telefonata d’allarme indirizzata ai carabinieri della Compagnia di Paternò.

All'arrivo dei militari, la banda di criminali si è data alla fuga abbandonando la refurtiva facendo perdere le loro tracce. La somma contante recuperata dai carabinieri è stata restituita alla banca.

Sul caso indagano i carabinieri.

