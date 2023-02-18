RAGALNA: AUTOCARRO SI RIBALTA. ILLESO IL CONDUCENTE
Un incidente stradale autonomo si è verificato nella giornata di oggi, 18 febbraio 2023 nel comprensorio Etneo precisamente a Ragalna con alla guida del mezzo paesante un uomo.
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in zona Canfarella.
Secondo una prima ricostruzione delle autorità intervenute per i rilievi, l’autocarro condotto dall’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente per un gusto meccanico, andando a sbattere inizialmente lungo la carreggiata per poi ribaltarsi lateralmente sulla sede stradale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.
Fortunatamente è risultato illeso il conducente con lievi ferite.
In corso gli accertamenti del sinistro da parte delle forze dell’ordine.
Il tratto interessato sta subendo notevoli disagi al transito veicolare.