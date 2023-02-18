95047

RAGALNA: AUTOCARRO SI RIBALTA. ILLESO IL CONDUCENTE

18 febbraio 2023 17:09
Un incidente stradale autonomo si è verificato nella giornata di oggi, 18 febbraio 2023 nel comprensorio Etneo precisamente a Ragalna con alla guida del mezzo paesante un uomo.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in zona Canfarella.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità intervenute per i rilievi, l’autocarro condotto dall’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente per un gusto meccanico, andando a sbattere inizialmente lungo la carreggiata per poi ribaltarsi lateralmente sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Fortunatamente è risultato illeso il conducente con lievi ferite.

In corso gli accertamenti del sinistro da parte delle forze dell’ordine.

Il tratto interessato sta subendo notevoli disagi al transito veicolare.

