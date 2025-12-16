Ragalna, cade da un albero: uomo gravemente ferito, interviene l’elisoccorso
🔴 AGGIORNAMENTO ore 14.00
🔴 AGGIORNAMENTO ore 14.00
Fortunatamente, nonostante la richiesta di intervento dell’elisoccorso, l’uomo non ha riportato gravi ferite. Le sue condizioni, inizialmente ritenute serie, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto.
Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Un grave incidente si sarebbe verificato nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.30, nel territorio comunale di Ragalna.
Secondo le prime e frammentarie informazioni giunte alla nostra redazione, un uomo sarebbe caduto da un albero durante alcune attività, riportando gravi ferite tali da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.
Il mezzo aereo, partito da Catania, è atterrato nella zona per consentire il trasferimento urgente del ferito in una struttura ospedaliera attrezzata.
Al momento non sono state rese note né l’età dell’uomo né le sue condizioni precise, così come resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Sul posto sarebbero intervenuti anche i soccorritori del 118 per le prime cure e la messa in sicurezza dell’area.
La notizia è in aggiornamento. Seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.