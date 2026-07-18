Ragalna, Chiesa Madre inagibile dopo il terremoto: i Vigili del Fuoco recuperano il simulacro della Madonna del Carmelo

In data 16 luglio 2026, nel Comune di Ragalna si sono svolti i festeggiamenti in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo.

Per tale circostanza, il parroco Don Vincenzo Nicolosi ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania, a seguito del terremoto del 4 marzo 2026, che ha reso inagibile la Chiesa Madre, al cui interno era custodito il simulacro della Madonna del Carmelo.

Si è pertanto reso necessario procedere al recupero del simulacro e alla sua successiva traslazione presso l’antistante Piazza Cisterna, al fine di consentire lo svolgimento della tradizionale celebrazione religiosa.

La celebrazione è stata presieduta da Sua Eccellenza Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania.

La partecipazione del personale dei Vigili del Fuoco ai festeggiamenti in parola, oltre a rivestire carattere di soccorso tecnico urgente specialistico, assume una significativa valenza sociale, morale e religiosa, in quanto testimonia la vicinanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Il Sindaco di Ragalna, Dott. Antonino Caruso, ha vivamente sostenuto la suddetta partecipazione, quale segno di riconoscenza nei confronti dei Vigili del Fuoco per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in occasione del sisma del 4 marzo 2026.