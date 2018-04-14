RAGALNA: Coltivava droga, condannato deve scontare 2 anni di carcere
A cura di Redazione
14 aprile 2018 13:02
I Carabinieri della stazione di Ragalna ieri pomeriggio hanno arrestato un pregiudicato di 64 anni del posto, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna.
L’uomo è stato condannato dai giudici per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, reato commesso a Centuripe (EN) il 14 luglio 2017, per il quale dovrà scontare una pena di 2 anni di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.