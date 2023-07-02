RAGALNA. DONNA AGGREDITA DA UN CANE MENTRE PORTA A SPASSO IL SUO

Tanta paura nella mattina di ieri sabato 01 Luglio 2023 , in pieno centro a Ragalna.Una donna è stata aggredita da un cane mentre portava a spasso il suo.Ancora poco chiara la dinamica di quanto acca...

Tanta paura nella mattina di ieri sabato 01 Luglio 2023 , in pieno centro a Ragalna.

Una donna è stata aggredita da un cane mentre portava a spasso il suo.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: la donna stava passeggiando con il suo cagnolino, mentre si trovava in Piazza cisterna, esattamente davanti la Chiesa Madonna del Carmelo e poco dopo è stata aggredita da un cane che l’ha fatta cadere rovinosamente a terra.

I passanti hanno subito aiutato la signora che è stata successivamente soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all'ospedale di Paternò per i controlli e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione di quanto accaduto.

