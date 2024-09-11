RAGALNA: FURGONE IN FIAMME A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO

Nella mattinata di oggi, 11 settembre 2024, un furgone ha preso fuoco mentre si trovava in via Acireale, a Ragalna. Il veicolo, probabilmente a causa di un corto circuito, ha improvvisamente preso fuo...

Nella mattinata di oggi, 11 settembre 2024, un furgone ha preso fuoco mentre si trovava in via Acireale, a Ragalna. Il veicolo, probabilmente a causa di un corto circuito, ha improvvisamente preso fuoco, con le fiamme che si sono rapidamente propagate, avvolgendo la parte anteriore del mezzo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio evitando che il rogo potesse causare ulteriori danni, fortunatamente non ci sono stati feriti.

L'entità dei danni materiali al veicolo e alla casa adiacente è ancora da quantificare. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Ragalna, che ha avviato le indagini per determinare le cause precise dell'incidente e confermare l'ipotesi del guasto elettrico.