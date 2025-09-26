Ragalna in festa: al via i solenni festeggiamenti per Maria SS. del Carmelo e i 120 anni della patrona

Quest’anno Ragalna si prepara non solo all’amatissima festa patronale che vedrà protagonista la protettrice Maria SS. Del Carmelo ma anche a festeggiare il 120esimo anniversario di questa celebrazione...

Quest’anno Ragalna si prepara non solo all’amatissima festa patronale che vedrà protagonista la protettrice Maria SS. Del Carmelo ma anche a festeggiare il 120esimo anniversario di questa celebrazione.

120 anni fatti di tradizioni immutabili e di usanze imperdibili ma anche di modernizzazioni e nuovi volti. Un elemento però rimane immutato: la fede dei cittadini, che si accresce sempre di più e che permette la continuazione di questa catena lunga ben 120 anni.

Il paese dunque, si sveglierà questo sabato ( 27 settembre) già con un’aria di festa che annuncerà l’inizio dei festeggiamenti la sera stessa. A seguire, domenica e lunedì, la Madre Celeste sarà portata in processione per le vie principali del paese suscitando l’emozione di tutti i fedeli che avranno l’opportunità di sentirla più vicina.

Inoltre, le serate del sabato 27 e della domenica 28 saranno allietate da diversi spettacoli musicali che renderanno il clima ancora più di festa; mentre lunedì 28 dopo l’arrivo in chiesa madre della Vergine verrà salutata con un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

Il fine settimana successivo (05 ottobre), come da tradizione, Maria SS. Del Carmelo verrà riposta nella sua cameretta tra gli occhi lucidi dei devoti che la saluteranno ancora una volta affidandole le proprie preghiere più intime.

(Programma intero dei festeggiamenti in allegato)

-Elisa Longo