Ragalna, inaugurata “Un Cuore Condiviso”: un’opera simbolo di inclusione e consapevolezza sull’autismo

RAGALNA – Lo scorso 27 aprile 2026 è stata inaugurata a Ragalna l’opera “Un Cuore Condiviso”, un progetto nato per sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo. L’installazione si trova presso il parco accanto al plesso Piano Vite dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi”.

Si tratta di un grande cuore blu realizzato con tessere in terracotta a forma di puzzle, simbolo della consapevolezza sull’autismo e della necessità di “unire i pezzi” per costruire una società più inclusiva.

“Cuore Condiviso” rappresenta un’importante occasione di riflessione per tutta la comunità ragalnese, da sempre attenta ai temi della fragilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’informazione, promuovere il valore dell’inclusione e mantenere alta l’attenzione istituzionale verso le persone con disturbo dello spettro autistico, non solo in occasione del 2 aprile, ma durante tutto l’anno.

L’autismo, infatti, invita ogni giorno a riconoscere modi diversi di vedere, sentire e vivere il mondo. Non differenze da colmare, ma ricchezze da valorizzare. L’opera vuole trasmettere un messaggio chiaro: nessuno deve essere “aggiustato” per appartenere, ognuno ha già un posto, un valore e una voce.

Ogni tessera del cuore racconta una storia: firme, colori e segni lasciati dagli studenti rappresentano gesti concreti di partecipazione e inclusione, contribuendo a costruire l’idea di una scuola sempre più aperta e accogliente, dove le differenze non dividono ma uniscono.

Il progetto nasce dall’idea di una mamma, Cristina Santoro, e della presidente del Consiglio d’Istituto Nunzia Moschetto, ed è stato realizzato grazie ai laboratori condivisi tra l’amministrazione comunale e l’Istituto “G. Marconi”. Durante queste attività, ogni studente ha potuto personalizzare una tessera, lasciando il proprio contributo all’opera.

All’inaugurazione erano presenti il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Nino Caruso e gli assessori comunali Emanuele Motta, Enzo Messina ed Emilio Pappalardo, la presidente del Consiglio comunale Maria Luisa La Rosa, diversi consiglieri comunali, le associazioni locali e padre Vincenzo Savio Nicolosi, che ha benedetto l’opera e i presenti. Numerosa anche la partecipazione di alunni, genitori, insegnanti e responsabili dei plessi scolastici.

Un’iniziativa che lascia un segno concreto nel territorio e che rafforza il messaggio di una comunità sempre più inclusiva e consapevole.