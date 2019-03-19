RAGALNA: INCENDIO DISTRUGGE 3 AUTOVETTURE

Pauroso incendio, questo pomeriggio intorno alle ore 17 in via Paternò, nei pressi di piazza Santa Barbara a Ragalna.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il proprietario della villetta avrebbe...

Pauroso incendio, questo pomeriggio intorno alle ore 17 in via Paternò, nei pressi di piazza Santa Barbara a Ragalna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il proprietario della villetta avrebbe dato fuoco a una catasta di legna, e dopo essersi allontanato non si è accorto del propagarsi delle fiamme, che si sono velocemente propagate fino a coinvolgere 3 autoveicoli in sosta li vicino.

Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata del palazzo.

Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano e anche una squadra di Catania insieme ai Carabinieri del gruppo radiomobile di Paternò.