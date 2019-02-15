95047

RAGALNA: INCIDENTE, AUTO SI RIBALTA SUL FIANCO

15 febbraio 2019 09:18
AGGIORNAMENTO

Per fortuna nessuna grave conseguenze per le persone, solo gravi danni per il veicolo

***FLASH***

Incidente pochi minuti fa a Ragalna,  nei pressi del palazzetto dello sport.

Secondo le primissime informazioni un’auto si è ribaltata su un fianco.

Su posto ambulanza e carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

 
Gianluca Ruffino

