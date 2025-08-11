Ragalna – Incidente autonomo in scooter sulla SP160: 20enne ferito, trasportato al Policlinico

RAGALNA – Paura ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale 160, una delle principali arterie che collega Ragalna a Nicolosi, nei pressi del cimitero cittadino, per un incidente autonomo che ha coinvolto...

RAGALNA – Paura ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale 160, una delle principali arterie che collega Ragalna a Nicolosi, nei pressi del cimitero cittadino, per un incidente autonomo che ha coinvolto un giovane centauro di 20 anni a bordo di uno scooter Honda SH 300.

Secondo le informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, finendo fuori strada. L’impatto è stato violento e gli ha provocato una grave ferita lacero-contusa con esposizione ossea.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il giovane in codice giallo al Policlinico di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni sono state giudicate fuori pericolo.

Le cause dell’incidente restano da chiarire, ma si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.