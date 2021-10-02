RAGALNA LIEVE SCOSSA DI MAGNITUDO 1.9, ALLE ORE 08.30
Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata questa mattina, 02 Ottobre 2021, dall'Ingv con epicentro a Ragalna alle ore 08.30 ad una profondità di 3 km.
Nessun allarme sembra essere scattato anzi, la scossa è stata praticamente impercettibile.
DATI INGV
Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 2 km E Ragalna (CT), il
02-10-2021 08:30:58 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.63, 14.965 ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).