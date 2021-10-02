95047

RAGALNA LIEVE SCOSSA DI MAGNITUDO 1.9, ALLE ORE 08.30

FLASHUna lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata questa mattina, 02 Ottobre 2021, dall'Ingv con epicentro a Ragalna alle ore 08.30  ad una profondità di 3 km.Nessun allarme sem...

A cura di Redazione Redazione
02 ottobre 2021 09:22
RAGALNA LIEVE SCOSSA DI MAGNITUDO 1.9, ALLE ORE 08.30 -
News
Condividi

FLASH

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata questa mattina, 02 Ottobre 2021, dall'Ingv con epicentro a Ragalna alle ore 08.30  ad una profondità di 3 km.

Nessun allarme sembra essere scattato anzi, la scossa è stata praticamente impercettibile.

DATI INGV

Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 2 km E Ragalna (CT), il

02-10-2021 08:30:58 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6314.965 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

Comuni entro 20 km dall'epicentro

ComuneProvinciaDistanza (km)PopolazioneCumulata PopolazioneRagalnaCT239243924BelpassoCT42810832032NicolosiCT6746339495Santa Maria di LicodiaCT7764147136Camporotondo EtneoCT8502352159PaternòCT848228100387San Pietro ClarenzaCT87743108130BiancavillaCT924007132137

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047