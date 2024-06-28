RAGALNA: PRIMO CONSIGLIO COMUNALE E MARIA LUISA LA ROSA NUOVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giovedi scorso 27 giugno si è tenuto il primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative che hanno eletto Nino Caruso come Sindaco di Ragalna con la elezione del Presidente del Consiglio.A ric...

Giovedi scorso 27 giugno si è tenuto il primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative che hanno eletto Nino Caruso come Sindaco di Ragalna con la elezione del Presidente del Consiglio.

A ricoprire tale carica è stata votata l’Avvocato Maria Luisa La Rosa, nata a Catania nel 1970, laureata in giurisprudenza, sposata con Antonino Moschetto e mamma di Giulia 27 anni e Giorgio 21 anni, una ragalnese doc dove vive e svolge la professione di avvocato, molto presente nel territorio di Ragalna, coltiva anche varie passioni.

E’ stata la seconda eletta tra i consiglieri, pur essendo nuova nello scenario politico del paese, la sua passione per la politica si sviluppa sin da piccola, infatti il padre il Dottor Alfio La Rosa è stato uno dei promotori dell’Autonomia di Ragalna, che gli ha trasmesso un amore innato verso il paese, e poi ha svolto l’attività forense per parecchi anni col compianto Avvocato Carone Vittorio già sindaco del comune.

L’Avvocato La Rosa quella sera cosi ha commentato la sua votazione:” Dedico questo momento ad una persona a me molto cara, che non è più con noi da molti anni, mio padre, che coltivando un sogno quasi “visionario” per l’epoca, insieme a tanti altri concittadini entusiasti e appassionati come lui, ha fornito un contributo decisivo affinchè Ragalna ottenesse l’autonomia, consentendoci, oggi, di amministrare il nostro paese.

Mio padre mi ha trasmesso passione per la politica, ma soprattutto un amore profondo per il mio paese. Per me è un onore ed un privilegio ricoprire questo ruolo che deve essere di legalità e garanzia"

A lei, al vice Presidente del consiglio comunale Biagio Di Salvo, a tutti i consiglieri eletti vanno gli auguri di una proficua vita amministrativa per Ragalna.