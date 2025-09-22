Ragalna, quattro automezzi della raccolta dati alle fiamme: il Comune non arretra e il sindaco si affida alle indagini dei carabinieri

Nella serata di ieri quattro automezzi destinati al servizio di raccolta rifiuti sono stati incendiati a Ragalna. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto di natura dolosa.Il sindaco Nino...

Nella serata di ieri quattro automezzi destinati al servizio di raccolta rifiuti sono stati incendiati a Ragalna. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto di natura dolosa.

Il sindaco Nino Caruso e l’amministrazione comunale hanno espresso una condanna ferma e senza appello:

«Un gesto criminale a tutti gli effetti – ha dichiarato il primo cittadino – ma che non ci ferma. Anzi, ci spinge ad andare avanti con maggiore determinazione».

Caruso ha inoltre rivolto un ringraziamento alla ditta Caruter e ai suoi operatori, che nonostante l’accaduto hanno garantito la continuità del servizio:

«Questa mattina la raccolta è proseguita regolarmente grazie ad altri mezzi reperiti nella notte. Qualora dovessero verificarsi disservizi, mi scuso con i cittadini, ma noi non arretriamo di un millimetro».

Il sindaco ha infine ribadito piena fiducia nell’operato dei carabinieri, impegnati a fare chiarezza sull’episodio: «Confido nelle indagini, sempre professionali e puntuali, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. Ragalna va avanti».