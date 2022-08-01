RAGALNA SARÀ LA SEDE DEL RITIRO PRE-CAMPIONATO DEL CATANIA
Tra qualche giorno suonerà la prima campanella per il Catania. La stagione 2022/23 sta per iniziare e sono tante le novità che cominciano ad arrivare,
Secondo quanto riporta Unica Sport, mercoledì 3 agosto alle ore 10:00, presso il comunale “Totuccio Carone” di Ragalna, avrà il via il ritiro pre-campionato del team etneo, in vista del debutto in Coppa Italia Serie D e campionato.
Il pernottamento, invece, non avverrà a Nicolosi come originariamente previsto, bensì in un hotel di Belpasso.
Il bravo ed esperto ds Antonello Laneri potrà procedere con i tesseramenti solo da martedì 2 agosto visto che il Catania otterrà dalla Figc le credenziali solo la sera prima (lunedì 1 agosto). E' chiaro che Laneri ha già i nomi dei calciatori che vestiranno il rossazzurro avendo un accordo sulla parola da giorni con molti di essi.