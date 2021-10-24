RAGALNA SCONTRO FRONTALE CON 4 FERITI - LE FOTO

Incidente frontale, ieri sera intorno alle 23,30,in via Mongibello a Ragalna nei pressi dell'incrocio di "currone"Lo scontro ha interessato un Suv Mercedes, con due americane di stanza a Sigonella a b...

Incidente frontale, ieri sera intorno alle 23,30,in via Mongibello a Ragalna nei pressi dell'incrocio di "currone"

Lo scontro ha interessato un Suv Mercedes, con due americane di stanza a Sigonella a bordo, ed una Renault Scenic con a bordo un Paternese di 51 anni e la moglie.

Da una prima ricostruzione, sembra che il conducente del Suv ha perso il controllo del mezzo, sbattendo prima sul muro al bordo della carreggiata, e poi frontalmente contro la vettura che sopraggiungeva nella corsia opposta.

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei soccorsi, con le ambulanze che hanno portato le due americane all'ospedale di Paternó, per ferite non gravi, mentre i due Paternesi sono stati portati al Policlinico di Catania con traumi vari. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri che hanno eseguito i necessari rilievi.