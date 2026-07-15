Ragalna si stringe alla Madonna del Carmelo: il 16 luglio festa e solenne processione - il programma

Il paese rinnova la propria devozione alla Santa Patrona con celebrazioni, traslazione e processione solenne.

Ragalna si prepara ad accogliere i festeggiamenti in onore della Santa Patrona Maria Ss. Del Carmelo che si terranno giorno 16 luglio.Quest’anno però tutto sarà diverso, il paese s’interfaccia con la chiusura, a causa del terremoto, sia della chiesa Madre che della Chiesa Santa Barbara; pilastri storici della comunità ma soprattutto religiosi. Dunque sarà una festa diversa ma egualmente meravigliosa perchè mostra la grande devozione dei cittadini che nonostante tutto si rialzano e continuano ad adorare la vergine Maria.Non ci resta dunque che confidare nella nostra mamma celeste che protegge e sostiene la grande famiglia Ragalnese.

16 LUGLIO

Solennità liturgica della Madonna del Carmelo,

patrona di Ragalna

Ore 08.00 Lo sparo di colpi a cannone annunciano il giorno della festa.

Ore 10.00 chiesa tenda - Celebrazione Eucaristica.

Ore 19.00 Traslazione della Madonna dalla chiesa alla piazza ad opera dei Vigili del fuoco di Catania.

Ore 19.30 Piazza Cisterna, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Mons. LUIGI RENNA, Arcivescovo di Catania e concelebrata dai presbiteri e dai diacono del XII vicariato. A conclusione della Celebrazione, processione con il simulacro della Madonna del Carmelo per le vie: Madonna del Carmelo, Dott. Giuffrida, Paternò fino al Salone Santa Barbara; dove resterà per tutto il tempo necessario fino alla riapertura della Chiesa Madre.

ELISA LONGO