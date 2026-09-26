Ragalna si stringe attorno alla Celeste Patrona: una festa che supera le ferite del terremoto

Quando i luoghi di culto abituali devono chiudere le porte a causa delle ferite lasciate dal terremoto, è la fede a diventare la casa di una comunità. È con questa forza che Ragalna si prepara a vivere la tradizionale Festa Settembrina in onore della Celeste Patrona, la Madonna del Carmelo.Un anno indubbiamente diverso dal solito in cui si è deciso di concentrare il cuore dei festeggiamenti in un'unica, intensa giornata vissuta interamente all'aperto.Dalla processione del simulacro tra le vie del centro alla liturgia celebrata all'aperto in Piazza Cisterna, fino all'esplosione di luce e musica dello spettacolo piromusicale, ogni momento racconterà la forza di un popolo che sa rialzarsi. Un appuntamento che invita tutti a guardare in alto, oltre le difficoltà, per riscoprirsi uniti come non mai. Perché se i muri di pietra possono cedere, la casa della nostra Mamma Celeste restano le persone: e sotto il Suo mantello, nessuna comunità crolla. Ragalna si affida dunque a Maria, e come ogni anno che si rispetti: “E cu bona fidi viva, evviva a Madonna o Carminu!”Buona festa Ragalna! Elisa Longo