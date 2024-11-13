RAGAZZA DI 22 ANNI DI SIRACUSA MORTA DURANTE UN INTERVENTO DI RINOPLASTICA, DUE INDAGATI

Una giovane siciliana di soli 22 anni, Margaret Spada, è tragicamente deceduta a Roma, apparentemente prima di poter sottoporsi all'intervento di rinoplastica per il quale si era recata nella Capitale...

Una giovane siciliana di soli 22 anni, Margaret Spada, è tragicamente deceduta a Roma, apparentemente prima di poter sottoporsi all'intervento di rinoplastica per il quale si era recata nella Capitale. Originaria di Lentini, un comune in provincia di Siracusa, Margaret è morta in circostanze ancora da chiarire, ma che potrebbero essere legate a una reazione all'anestesia locale somministrata durante una visita in un centro medico estetico della città.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era arrivata a Roma con l'intenzione di sottoporsi all'operazione estetica, ma durante la preparazione all'intervento ha avuto una reazione avversa all'anestesia. Nonostante i tentativi di rianimarla, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Al momento, sono indagati i titolari di un centro medico di Roma, dove la ragazza si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane era arrivata a Roma il 4 novembre, accompagnata dal fidanzato, per sottoporsi all’intervento. Il centro medico era stato scelto attraverso un’inserzione sui social. Nell’ambulatorio, però, non sarebbe stato trovato nemmeno il consenso informato sottoscritto dalla ragazza.

La Procura ha ora affidato l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata. I Carabinieri hanno sequestrato lo studio medico, così come la cartella clinica dell'ospedale dove la ragazza era stata portata in gravissime condizioni e dove è morta dopo quattro giorni di agonia.

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale di Lentini, paese di origine della giovane, hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia Spada, in particolare al padre Giuseppe, già consigliere comunale del Comune di Lentini. "Alla famiglia Spada giunga il profondo cordoglio della comunità francofontese", hanno dichiarato, unendosi al dolore di una famiglia e di una comunità che piangono la prematura scomparsa di Agata Margaret.