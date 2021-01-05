Ragazza prepara una torta con la marijuana light per scherzo: tutta la famiglia all’ospedale

Uno scherzo finito male. Una famiglia del Ferrarese, genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita in ospedale per malori dopo aver mangiato la torta preparata da un'amica della ra...

Uno scherzo finito male. Una famiglia del Ferrarese, genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita in ospedale per malori dopo aver mangiato la torta preparata da un'amica della ragazza invitata a pranzo per festeggiare il nuovo anno. La giovane, 25 anni, nella preparazione della torta aveva utilizzato anche un ingrediente a sorpresa, della marijuana light.

La prima a sentirsi male è stata la signora di casa, 58enne. Sul posto, a San Vito di Ostellato, in supporto al 118 sono intervenuti i carabinieri di Ostellato e Voghiera. I sintomi manifestati erano compatibili con l'assunzione di sostanze stupefacenti per cui la paziente è stata trasportata all'ospedale ferrarese di Cona.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la 25enne aveva portato in dono a casa dell'amica una torta 'tenerina' da lei preparata e per fare uno scherzo aveva utilizzato anche marijuana light, regolarmente acquistata. Dopo la signora si sono sentiti male il marito e la figlia. L'autrice del dessert, l'unica a stare bene, ha avvisato a quel punto dell'aggiunta extra nella torta ed è partita la richiesta di intervento al 118. Ricoverata solo la 58enne mentre marito e figlia si sono recati in pronto soccorso per accertamenti. Tutti dimessi in serata.

Nel frattempo i carabinieri hanno perquisito l'abitazione della 25enne, sequestrando 5 grammi di sostanza. La giovane - deferita all'autorità giudiziaria - ora dovrà attendere l'esito delle analisi della droga sequestrata e rispondere di spaccio di stupefacenti, a cui potrebbero aggiungersi le querele delle persone da lei intossicate.