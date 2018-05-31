Raggiunto accordo politico Movimento 5 Stelle – Lega

Svolta nelle consultazioni per cercare di formare un governo. Alle 19 una dichiarazione congiunta di Di Maio e Salvini annuncia: "Ci sono le condizioni per un governo politico".Poi il leader del Carr...

Svolta nelle consultazioni per cercare di formare un governo. Alle 19 una dichiarazione congiunta di Di Maio e Salvini annuncia: "Ci sono le condizioni per un governo politico".Poi il leader del Carroccio ha lasciato Montecitorio dicendo "Vado a Sondrio" senza commentare la notizia del via libera al governo. L'accordo prevede Conte premier

La dichiarazione è giunta dopo un vertice alla Camera dei Deputati tra Di Maio e Salvini cominciato intorno alle ore 15 e al quale si è poi aggregato il prof. Conte.

"Ho sentito dire molte cose in queste ore ma ci tengo a precisare che Fdi non ha mai chiesto poltrone o di entrare nella squadra di governo. Per patriottismo abbiamo detto che davamo una mano perchè l'Italia è sotto attacco e non ci possiamo permettere di votare a luglio. Ma non abbiamo mai chiesto posti di governo". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi conversando con i giornalisti.

Alle 19.30 Carlo Cottarelli arriverà in Quirinale per la rinuncia all’incarico.