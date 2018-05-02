RAGUSA: 6 tonnellate di cannabis nascoste tra i pomodori

Una serra con 15mila piante di cannabis, nascosta tra le coltivazioni di pomodorino tipico del pomodorino di Vittoria, è stata scoperta dalla Polizia, grazie anche all'utilizzo di un drone.

Personale della Squadra mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria hanno sequestrato complessivamente 6mila chilogrammi di droga, per un valore stimato in diversi milioni di euro, e arrestato il 'coltivatore'.

Gli arbusti di cannabis di diverse dimensioni sono stati estirpati anche con l'utilizzo di una ruspa e trasportati nella Questura di Ragusa, in attesa di essere distrutti, grazie all'utilizzo di due tir.

La piantagione di 'cannabis sativa' era stata realizzata in serra su un'aria di oltre 3.500 metri quadrati. Sono in corso analisi sulla droga sequestrata per accertare la qualità ed il principio attivo al fine di poterne stimare l'esatto valore commerciale.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Ragusa.