RAGUSA: Annuncio di lavoro choc: "Cercasi commessa single

"Cercasi donna di massimo 30 anni, residente a Ragusa, non sposata né convivente". È questo l'annuncio choc per un posto di lavoro come commessa nel ragusano, anche se sembra più un inserzione per cuori solitari.

La richiesta, pubblicata su un sito specializzato, è stata ripresa dai giornali locali e in breve tempo ha fatto il giro del Paese, scatenando molta indignazione. Si tratta di un annuncio sessista e la limitazione della ricerca a una donna che sia single è inopportuna. Il punto vendita che ha pubblicato l'annuncio "per single" fa parte di una catena siciliana che commercializza caramelle nella Sicilia orientale.

Il responsabile, intervistato da La Repubblica, conferma: «Sì, è vero. Sono direttive aziendali», precisa: «Sono più libere, rispetto alle signore impegnate”, dice un altro dipendente, spiegando i motivi della scelta aziendale. Chi manderà il curriculum, farà un colloquio con i vertici dell’azienda. Ovviamente, c’è “possibilità di crescere di grado e diventare responsabile"».