RAGUSA: AUTO SENZA FRENO TRAVOLGE ANZIANI, DONNA MORTA

Ha lasciato l'auto parcheggiata in viale del Fante a Ragusa davanti agli scalini che portano dentro Villa Margherita senza aver innestato il freno a mano. Così l'utilitaria, ieri sera, si è mossa ed ha travolto una coppia di anziani che stava all'interno della Villa comunale di Ragusa. Per la 80enne non c'è stata nulla da fare: è morta sul colpo, mentre, il marito di 86 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

(ANSA)