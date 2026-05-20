🔴 AGGIORNAMENTO Ragusa-Catania, aggiornamento dopo lo schianto: i 3 operai feriti non sarebbero gravi Oppure:

Dopo i momenti di paura lungo la Statale 514 nel Ragusano, i tre lavoratori trasportati in ospedale sarebbero in buone condizioni. Accertamenti in corso sulla dinamica dello schianto.

AGGIORNAMENTO

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei tre operai coinvolti nell’incidente avvenuto oggi lungo la Strada Statale 514 Ragusa-Catania, in contrada Castiglione, nel Ragusano.

In un primo momento si era temuto il peggio dopo che un furgone aveva travolto il mezzo di protezione di una ditta impegnata nella manutenzione del verde lungo la carreggiata. I tre lavoratori, che stavano effettuando la pulizia dei cigli stradali, sarebbero stati colpiti proprio dal loro mezzo dopo l’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Vittoria e diverse ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Fortunatamente, secondo quanto emerso nelle ultime ore, i tre operai sarebbero in buone condizioni di salute. I medici li hanno sottoposti ad accertamenti diagnostici per escludere eventuali fratture o lesioni interne.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale sulla Ragusa-Catania, all’altezza dello svincolo per l’Ipparino, nella zona compresa tra Comiso e Vittoria. Un furgone Iveco Daily bianco cassonato avrebbe investito quattro operai impegnati in lavori di manutenzione e pulizia della carreggiata per conto dell’ANAS.

L’impatto è stato particolarmente violento. Coinvolto anche il mezzo degli operai, un furgone Renault con la scritta “La Cava Fiorita” sulla fiancata, rimasto gravemente danneggiato sul lato sinistro.

La cabina del veicolo è stata quasi completamente distrutta, con lamiere accartocciate, portiere divelte e detriti sparsi lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni raccolte, i quattro operai coinvolti sarebbero rimasti feriti e due di loro verserebbero in condizioni gravi.

Alcune testimonianze riferiscono che la segnaletica relativa ai lavori in corso sarebbe stata poco visibile o quasi assente. Un aspetto che sarà ora oggetto di verifiche da parte degli investigatori incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le immagini arrivate dal luogo dell’incidente mostrano il furgone degli operai schiantato contro il guardrail, con coni stradali e detriti disseminati sull’asfalto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Catania.

Al momento non sono state diffuse le generalità dei feriti né comunicazioni ufficiali definitive sulle loro condizioni di salute.

Foto Franco Assenza