RAGUSA: DONNA UCCISA NELLA SUA CASA

Una donna di 66 anni è stata trovata morta, col cranio fracassato, all'interno della sua casa a Ragusa. "E' una morte violenta", ha detto il questore Salvatore La Rosa, confermando che è un omicidio. A trovare il corpo è stato il nipote quando è andata a trovare la nonna a casa. Ha chiamato il 118, ma quando è arrivata l'ambulanza il personale medico ha accertato che era già deceduta. Sul posto è intervenuta la polizia per avviare le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giulia Bisello. Personale della squadra mobile sta interrogando familiari e conoscenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Sono in corso rilievi della polizia scientifica per accertare la dinamica dell'accaduto e trovare elementi utili alle indagini.

(ANSA)