RAGUSA: IL CAMPER DELLA DROGA, BLOCCATO CARICO DA 3 MILIONI DI EURO

La Polizia di Stato di Ragusa ha sequestrato 300 chilogrammi di marijuana e ha arrestato un romeno. La droga era nascosta nel tetto di un camper con il quale il 'corriere' si stava spostando. Il romeno era stato controllato dall'equipaggio di una Volante durante accertamenti su strada a Ragusa perché il camper era trasportato da un carro attrezzi e sporgeva, creando problemi agli automobilisti.

Durante successivi accertamenti, personale della squadra mobile ha scoperto, nascosti nel tetto del camper, 300 chilogrammi di marijuana, che, secondo stime degli investigatori, avrebbero avuto un valore di mercato di 3 milioni di euro.

(ANSA)