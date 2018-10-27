RAGUSA: MOLESTA ALUNNA, ARRESTATO

Un collaboratore scolastico è stato arrestato a Modica (Rg) dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'abuso dell'autorità. Avrebbe palpeggiato il seno ad una alunna di 14 anni. E'...

Un collaboratore scolastico è stato arrestato a Modica (Rg) dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'abuso dell'autorità. Avrebbe palpeggiato il seno ad una alunna di 14 anni. E' ora ai domiciliari. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata dal dirigente di un istituto nel Ragusano. La madre dell'adolescente ha raccontato che "la propria figlia, durante le ore di lezione, mentre si trovava in un'aula dedicata ad altra attività ed in un momento di assenza degli insegnanti e di altre allieve, è stata palpeggiata al seno da un collaboratore scolastico".

Dalle indagini è emerso che l'indagato ultrasessantenne, in servizio da tempo in quell'istituto "già in altre occasioni aveva assunto atteggiamenti particolari ed equivoci nei confronti di più alunne, culminati nel grave episodio denunciato dalla madre della vittima".

(ANSA)