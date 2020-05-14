RAGUSA: MUCCA TRA LE AUTO: UCCISA A COLPI DI PISTOLA, ANIMALISTI INSORGONO

Ragusa una mucca è stata uccisa a colpi di pistola dalle forze dell'ordine. Lo dice l'animalista Enrico Rizzi che annuncia un esposto alla procura. L'animale camminava spaventato fra le auto. "Sul pos...

Ragusa una mucca è stata uccisa a colpi di pistola dalle forze dell'ordine. Lo dice l'animalista Enrico Rizzi che annuncia un esposto alla procura. L'animale camminava spaventato fra le auto. "Sul posto decine di agenti fra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco.

Neanche se fosse in atto la caccia al peggior criminale d'Italia- dice Rizzi - Presenti anche i veterinari della Asp locale, ma nessuno ha pensato di spararle un anestetico. L'uomo come al solito, ha trovato la soluzione più veloce e vigliacca.

Farla fuori per evitare seccature. Queste scene non sono degne di un Paese che si ritiene civile".

(ANSA).