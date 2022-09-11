95047

RAGUSA. Pizza gratis per l'incontro col candidato, bufera social

“In Sicilia si fa campagna elettorale alla vecchia maniera”. E’ quanto scrive la giornalista Selvaggia Lucarelli in un tweet pubblicato nei giorni scorsi.La Lucarelli condivide su twitter una foto del...

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2022 15:37
RAGUSA. Pizza gratis per l'incontro col candidato, bufera social -
Oltre 95047
Condividi

“In Sicilia si fa campagna elettorale alla vecchia maniera”. E’ quanto scrive la giornalista Selvaggia Lucarelli in un tweet pubblicato nei giorni scorsi.

La Lucarelli condivide su twitter una foto del candidato alle elezioni regionali, Orazio Ragusa di Scicli, dove si legge in un cartello posto sopra il manifesto del candidato sciclitano “mercoledì 7 settembre pizza gratis con Orazio”. Diversi i commenti al tweet della Lucarelli

 

 

In Sicilia si fa campagna elettorale alla vecchia maniera. pic.twitter.com/qnYMIb4uk1

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 6, 2022

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047