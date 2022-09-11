RAGUSA. Pizza gratis per l'incontro col candidato, bufera social
“In Sicilia si fa campagna elettorale alla vecchia maniera”. E’ quanto scrive la giornalista Selvaggia Lucarelli in un tweet pubblicato nei giorni scorsi.La Lucarelli condivide su twitter una foto del...
La Lucarelli condivide su twitter una foto del candidato alle elezioni regionali, Orazio Ragusa di Scicli, dove si legge in un cartello posto sopra il manifesto del candidato sciclitano “mercoledì 7 settembre pizza gratis con Orazio”. Diversi i commenti al tweet della Lucarelli
In Sicilia si fa campagna elettorale alla vecchia maniera. pic.twitter.com/qnYMIb4uk1
— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 6, 2022