RAGUSA: Rubano due Tv da casa vicina morta

Prima il dolore e le condoglianze espresse durante una visita alla camera ardente ai familiari di un'anziana deceduta, poi, dopo il funerale, il ritorno nella casa per rubare due televisori. Protagonisti del furto, compiuto a Ragusa, un 18enne e un 17enne, egiziano, che sono entrati nell'appartamento e prelevato i due elettrodomestici, mentre un 32enne li aspettava fuori facendo da palo. E' stata la madre di quest'ultimo a passare con l'auto sulla quale i due televisori sono stati portati via. I quattro, identificati dai carabinieri di Ragusa grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sono stati denunciati e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari: gli eredi dell'anziana donna deceduta che avevano denunciato il furto.

