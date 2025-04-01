RAGUSA. SI VERSA ACQUA BOLLENTE: GRAVE BIMBO DI 18 MESI

Un bambino di 18 mesi sarebbe rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto in un'abitazione di Vittoria, nel Ragusano.E' stato trasferito d'urgenza, con un elicottero del 118, all'o...

Un bambino di 18 mesi sarebbe rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto in un'abitazione di Vittoria, nel Ragusano.

E' stato trasferito d'urgenza, con un elicottero del 118, all'ospedale Cannizzaro di Catania..

Il bambino, che si sarebbe versato addosso dell'acqua bollente, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado estese sul 20% del corpo, in particolare su viso, collo e arti superiori.

E' attualmente in cura, per il primo trattamento, da parte degli specialisti del Centro grandi ustioni che lo stanno medicando. Il piccolo è intubato, dopo le prime cure, sarà bambino sarà trasferito nel reparto di Rianimazione pediatrica di un altro ospedale.