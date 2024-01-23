RAGUSA, TENTA DI RAPIRE UN NEONATO DALLE BRACCIA DELLA MADRE: ARRESTATO

Un uomo di 22 anni di origine guineane è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa mentre tentava di rapire un bambino di tre mesi strappandolo dalle braccia della madre.È accaduto ieri mattina in via...

Un uomo di 22 anni di origine guineane è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa mentre tentava di rapire un bambino di tre mesi strappandolo dalle braccia della madre.

È accaduto ieri mattina in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale, quando il giovane ha tentato di prendere il piccolo a una ventiduenne di origini albanesi.

La donna, in compagnia del marito che accompagnava l'altra figlia di 3 anni, ha opposto istintiva resistenza.

A quel punto, prima l'intervento del padre del bimbo e successivamente di due agenti di polizia passati per caso e allertati da alcuni passanti, hanno impedito che accadesse il peggio.

Quindi, l'arrivo dei carabinieri che hanno proceduto al fermo del ventuduenne che si trova ora nel carcere di Ragusa con l'accusa di sequestro di persona aggravato. I carabinieri hanno interrogato alcuni testimoni.