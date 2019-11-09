RAGUSA: UCCIDE LA MADRE A PUGNI, ARRESTATO

Avrebbe ucciso a pugni la madre al culmine di una lite per futili motivi, ma è stato arrestato oggi dai carabinieri di Ragusa.I militari hanno eseguito stamane un provvedimento cautelare in carcere em...

A cura di Redazione 09 novembre 2019 08:13

Condividi