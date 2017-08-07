RAGUSA: VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO APPICCAVANO INCENDI PER GUADAGNARE, 15 INDAGATI

Il gruppo di 15 volontari dei vigili del fuoco era in servizio nel distaccamento di Santa Croce Camerina e, secondo l’accusa, appiccava incendi e lanciava falsi allarmi alla sala operativa del 115 per...

Il gruppo di 15 volontari dei vigili del fuoco era in servizio nel distaccamento di Santa Croce Camerina e, secondo l’accusa, appiccava incendi e lanciava falsi allarmi alla sala operativa del 115 per percepire ingiuste somme di denaro dallo Stato: 10 euro circa per ogni ora in caso di emergenze. Dalle indagini della squadra mobile di Ragusa e’ emerso che il capo del gruppo durante il turno come volontario si assentava, con la complicita’ dei colleghi, per andare con il suo furgoncino ad appiccare incendi per poi uscire con l’autobotte a spegnere le fiamme e percepire cosi’ le indennita’. Le indagini sono state avviate da una segnalazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che aveva notato delle anomalie sul numero di interventi effettuati da una squadra rispetto alle altre. Ulteriori particolari sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terra’ alle 10 nella sede della Questura di Ragusa. (ANSA)