RAI1 – DOMANI IN DIRETTA LA MESSA DALLA BASILICA DEL TINDARI

Domenica 26 maggio 2019 alle ore 10.55 su Raiuno potremo seguire la celebrazione della Santa Messa in diretta dal Santuario di Tindari.

Sarà il Vescovo di Patti S. E. Rev. Mons. Guglielmo Giombanco ad officiare la Celebrazione Eucaristica domenicale trasmessa in mondovisione nel programma “A Sua Immagine”, per la regia di Gianni Epifani e il commento liturgico di Orazio Coclite.

Un appuntamento che sarà certamente seguito dai tantissimi fedeli per i quali il Santuario di Tindari è un importantissimo punto di riferimento.