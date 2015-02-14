Raid dei ladri alla Biblioteca

Forzata la macchinetta del caffè: portati via i soldi che c'erano all'interno

95047.it Quando si dice, balordi che vogliono farsi una cultura. Scherzi a parte, l’ultima della serie si è verificata la notte scorsa con i ladri che hanno fatto irruzione all’interno della Biblioteca comunale.

I ladri hanno preso di mira la Biblioteca non per rubare libri, ma per trafugare le monetine delle macchinette del caffè: ci sono riusciti, ed una volta forzato il macchinario e portato via i soldi (il furto è da quantificare, ma è poca roba), sono fuggiti via. Chi ha agito lo ha fatto forzando il maniglione anti-panico dello stabile.

Indagano i carabinieri.