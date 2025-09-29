Raimondo Todaro a Verissimo: “Ho tolto tre tumori maligni, a ottobre nuovi controlli. Con Francesca Tocca ho fatto di tutto”

Ospite del salotto di Verissimo, Raimondo Todaro ha scelto di parlare a cuore aperto della fine della sua relazione con la moglie e collega Francesca Tocca, smentendo con decisione i rumors circolati...

Ospite del salotto di Verissimo, Raimondo Todaro ha scelto di parlare a cuore aperto della fine della sua relazione con la moglie e collega Francesca Tocca, smentendo con decisione i rumors circolati negli ultimi mesi.

“Io non la vedevo più felice, sorrideva poco – ha raccontato il ballerino –. Non c’entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così”.

Todaro ha spiegato di aver fatto il possibile per salvare il matrimonio: “Ho la serenità di dire che ci ho provato. Abbiamo fatto entrambi di tutto, non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così”. Non ha nascosto le difficoltà incontrate: “Ho fatto tanti errori, come tutti… ma non avevo più energia per mandare avanti il rapporto. Anche Francesca ha un carattere particolare, con le sue fragilità, e non è stato facile starle vicino”.

Alla domanda di Silvia Toffanin se avesse sofferto per la separazione, Raimondo ha risposto con realismo: “È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla”.

Nel corso dell’intervista, Todaro ha affrontato anche un tema personale e delicato: la sua lotta contro il tumore, la stessa malattia che aveva colpito suo padre.

“Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori nello stesso punto, uno era benigno per fortuna. A ottobre dovrò rifare i controlli, sarà così per tutta la vita”, ha spiegato.

Oggi, però, può guardare avanti con più serenità: “Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre”.

Una testimonianza sincera e coraggiosa, che mostra non solo la fragilità di un uomo di fronte alle sfide della vita, ma anche la sua determinazione a continuare a sorridere e a coltivare la passione per il lavoro che ama.