RALLENTAMENTI SULLA SS121 E DISAGI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA

Disagi per chi sta percorrendo la ss121 in direzione Catania, fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

La causa è il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Valcorrente e lo svincolo centro commerciale per lavori nel cavalcavia che passa sopra la Ss 121, danneggiato a causa di un incidente provocato da un grosso camion nei mesi scorsi.

La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti, la fila al momento che scriviamo (ore 07.40) inizia nei pressi dello svincolo Palazzolo e si teme che nelle prossime ore possa aumentare ulteriormente il traffico.

Oggi, lunedì 10 ottobre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria per la risagomatura di tratti della sede stradale di competenza del Comune di Misterbianco Tangenziale Ovest – Monte Pò – via Felice Fontana che avranno la durata di otto giorni e si concluderanno presumibilmente il prossimo martedì 18 ottobre.

Per tale occasione stamani il Comune ha emesso una ordinanza che prevede la parzializzazione delle corsie di marcia e di sorpasso di via Felice Fontana nella carreggiata direzione da autostrada Messina Siracusa verso Catania.

I lavori saranno essere eseguiti e organizzati in modo da non creare estremo disagio agli utenti e ai residenti e lo scavo ed il relativo ripristino sarà essere eseguito a tratti, procedendo allo scavo del tratto successivo dopo l’avvenuto ripristino del tratto precedente.

Sarà per l’occasione approntata la segnaletica stradale verticale, diurna e notturna, affinché sia garantita la sicurezza.

L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti in transito la massima cautela rispettando la segnaletica ed i limiti di velocità.