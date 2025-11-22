Ramacca, 20enne fermato di notte sulla Catania-Caltagirone: in auto pistola a salve senza tappo rosso e coltelli

Ancora una volta l’intensificazione dei servizi di controllo, disposta dal Comando Provinciale dell’Arma in tutto il territorio della provincia etnea, continua a fornire apprezzabili risultati. Si col...

Ancora una volta l’intensificazione dei servizi di controllo, disposta dal Comando Provinciale dell’Arma in tutto il territorio della provincia etnea, continua a fornire apprezzabili risultati. Si colloca in tale ambito la denuncia all’autorità giudiziaria, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palagonia, di un 20enne incensurato di Ramacca che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere.

Il giovane, intorno alle due del mattino infatti, mentre nel territorio del comune di Ramacca transitava sulla Catania-Caltagirone alla guida della sua autovettura, in compagnia di un suo coetaneo di Palagonia, è incappato suo malgrado in un controllo dei Carabinieri di pattuglia che gli hanno intimato l’alt.

Immediatamente il conducente è apparso nervoso ai militari, i quali hanno intuito che bisognava procedere a un approfondito controllo che, in breve, ha dato la chiave di lettura dello stato d’animo del 20enne.

A seguito della perquisizione dell’autovettura i Carabinieri, sotto il sedile lato guida, hanno scovato una riproduzione a salve di una pistola Beretta cal. 9 mm, privata però del tappo rosso, una confezione di relative munizioni, nonché un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri nel vano portaoggetti dell’autovettura.

Invero, i Carabinieri hanno anche trovato un secondo analogo coltello nella tasca dei pantaloni del 20enne che, guarda caso, non è stato in grado di fornire spiegazioni in merito a quanto da loro rinvenuto.