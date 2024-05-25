RAMACCA. A SPASSO CON LA COCA NEGLI SLIP: ARRESTATO DAI CARABINIERI

Nell’ambito del potenziamento dei pattugliamenti disposti dal Comando Provinciale di Catania sia sul capoluogo etneo che sulla provincia, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati con...

Nell’ambito del potenziamento dei pattugliamenti disposti dal Comando Provinciale di Catania sia sul capoluogo etneo che sulla provincia, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato un 32enne di Niscemi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, intorno a mezzanotte, nel corso di un posto di controllo del territorio lungo la S.S. 417 nel territorio del comune di Ramacca, precisamente in contrada Gornalunga, i Carabinieri, in servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa, hanno intimato l’alt ad un 25enne di Vittoria (RG), alla guida di un’autovettura Kia Stonic a bordo della quale viaggiavano altri due uomini.

Durante le fasi dell’ispezione, già dalle prime battute con gli occupanti, , i militari si sono subito insospettiti per l’atteggiamento di uno dei due passeggeri, un 32enne niscemese, che ha sin da subito ha mostrato grande apprensione e ostilità al controllo, invitando i Carabinieri a sbrigarsi, in quanto a suo dire avrebbe avuto fretta di raggiungere casa per sbrigare delle faccende urgenti, cosa alquanto insolita considerato il tardo orario.

Al contrario, i militari, comprendendo il tentativo di celare qualcosa, hanno invece deciso di effettuare una verifica più approfondita perquisendo i tre giovani e la macchina a bordo della quale viaggiavano. Proprio il 32enne agitato, è stato scoperto che nascondeva sotto la maglia intima un involucro in cellophane contenente 21 grammi di cocaina pura in pietra, della quale se ne è, ovviamente, personalmente assunto la responsabilità del possesso.

Il 32enne è stato pertanto posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha poi convalidato l’arresto.

(Dal dato esperienziale, dai 21 grammi si sarebbero potuti ricavare circa 20 dosi per un valore di circa 2.000 nella vendita al dettaglio)