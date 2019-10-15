I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 35enne Francesco Costa nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 35enne Francesco Costa nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

RAMACCA, AI DOMICILIARI MA CONTINUAVA A SPACCIARE DROGA

L’uomo infatti, nonostante si trovasse ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, era da tempo sospettato dai militari d’impinguare le proprie tasche con gli introiti della vendita di droga. Espletata una breve ma proficua attività info investigativa, gli operanti hanno atteso il momento propizio per entrare in azione ed effettivamente, grazie anche all’infallibile fiuto dei cani, hanno rinvenuto e sequestrato occultati dietro un armadio un involucro contenente 50 grammi di marijuana, 6 grammi di analoga sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, nonché 2 flaconi di metadone ed un bilancino di precisione.

Per l’arrestato, al momento, permangono gli arresti domiciliari.