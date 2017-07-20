95047

RAMACCA: ARRESTATA “MAITRESSE”,FACEVA PROSTITUIRE RAGAZZE IN GIRO PER LA SICILIA

A cura di Redazione Redazione
20 luglio 2017 13:55
I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato la 44enne Laura BONSIGNORE del posto, in esecuzione d un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Caltanissetta.

Gestiva in prima persona una sorta di “carrozzone” itinerante che sfruttando delle ragazze, anche minorenni, indotte a fare sesso dietrorrispettivo in denaro, si spostava in diversi comuni siciliani tra i quali: Enna, Calascibetta (EN), Villarosa (EN), Campobello di Licata (AG), Misterbianco (CT) e Catania.

I giudici, considerandola colpevole del reato di sfruttamento della prostituzione con l’aggravante di avere sfruttato anche delle minorenni, l’hanno condannata alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 20 di reclusione da scontare nel carcere di Catania Piazza Lanza dov'è stata associata al termine delle formalità di rito.

