RAMACCA: ARRESTATI TRE CORRIERI DELLA DROGA, SEQUESTRATO MEZZO CHILO DI COCAINA E OLTRE 20.000 EURO IN CONTANTI.

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza Gaetano OGLIALORO cl.77 di Ramacca, Giovanni INDOVINO cl.93 di Ramacca e Salvatore VACCARO cl.00 di Palagonia, poiché ritenut...

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza Gaetano OGLIALORO cl.77 di Ramacca, Giovanni INDOVINO cl.93 di Ramacca e Salvatore VACCARO cl.00 di Palagonia, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione lampo degli uomini del Nucleo Radiomobile che ieri sera, sulla S.S. 417 che collega il capoluogo etneo a Gela (CL) – nei pressi del bivio Gornalunga - imponendo l’alt ad una Land Rover Freelander con a bordo tre persone sospette, percependo l’eccessivo disagio dei fermati, con l’ausilio di un’altra pattuglia, hanno approfondito il controllo perquisendo l’abitacolo del mezzo dov’è stato rinvenuto un involucro contenente 520 grammi di cocaina.

Le successive perquisizioni, operate nelle abitazioni dei tre fermati, hanno consentito di rinvenire in casa dell’OGLIALORO 23.000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita.

Il denaro, l’autovettura e la droga, quest’ultima del valore al dettaglio di oltre 50.000 euro, sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.